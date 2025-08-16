Ferragosto in Sicilia con meteo variabile tra sole e acquazzoni

Le previsioni meteorologiche per il fine settimana di Ferragosto indicano condizioni variabili sulle regioni meridionali, con prevalenza di tempo stabile al mattino e possibili fenomeni temporaleschi nelle ore centrali.

Sabato l’alta pressione influenzerà gran parte della Sicilia, garantendo ampi spazi soleggiati ma con locali disturbi. Sul litorale tirrenico la giornata inizierà con cieli molto nuvolosi e deboli precipitazioni, in progressiva attenuazione col passare delle ore. Sul versante ionico si registreranno inizialmente condizioni poco nuvolose, seguite da un aumento della copertura con piogge sparse nelle ore centrali, in esaurimento dalla sera. Sul settore meridionale prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, mentre sulle aree appenniniche persisterà una nuvolosità compatta con piogge deboli. Le zone interne saranno interessate da rovesci e temporali pomeridiani, in miglioramento serale. I venti soffieranno deboli da nord-est, con successiva rotazione a sud-ovest. Mari poco mossi, eccetto il Canale di Sicilia che potrà risultare mosso.

Domenica l’anticiclone tornerà a consolidarsi, determinando condizioni più stabili. Sul litorale tirrenico prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre su ionio e settore meridionale sono previste nubi in aumento con possibilità di deboli piogge pomeridiane, seguite da schiarite serali. Aree interne e zone appenniniche presenteranno nubi sparse nelle prime ore, in seguito ampiamente soleggiate. Venti deboli settentrionali in attenuazione, con rotazione da nord-est. Mari poco mossi, ad eccezione del Canale che potrà mantenersi mosso.

Secondo gli esperti, “il weekend di Ferragosto sarà caratterizzato da giornate inizialmente stabili e soleggiate, seguite dallo sviluppo di acquazzoni o brevi temporali pomeridiani, in particolare il 16 agosto su Calabria e Sicilia, anche lungo le coste”. – Fonte 3Bmeteo.

