Messina, Asp e Comune per la Giornata dell’Epilessia 2026

Si è svolto a Palazzo Zanca l’incontro promosso in occasione della Giornata internazionale dell’Epilessia 2026, organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina in collaborazione con il Comune di Messina. L’iniziativa, a carattere divulgativo, è stata ospitata nel Salone delle Bandiere e coordinata dalla dottoressa Laura Rosa Pisani, direttore facente funzioni dell’U.O.C. di Neurologia del presidio ospedaliero “G. Fogliani” di Milazzo.

L’evento, dal titolo “Giornata internazionale dell’epilessia 2026: Oltre la crisi. Noi – Prendere per mano la patologia… verso un cammino consapevole”, ha registrato un’ampia partecipazione di scuole, operatori sanitari, docenti universitari e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di accrescere la conoscenza di una patologia neurologica che interessa milioni di persone a livello globale.

Il direttore generale dell’Asp Messina, Giuseppe Cuccì, ha evidenziato che “la Giornata internazionale dell’Epilessia rappresenta un’occasione rilevante per contrastare stigma e disinformazione”, sottolineando l’impegno dell’azienda sanitaria nel fornire supporto a pazienti e familiari e nel promuovere programmi di formazione e campagne informative per favorire una maggiore inclusione sociale.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha dichiarato che “la città è vicina a chi convive con l’epilessia” e che l’iniziativa consente di rinnovare l’attenzione istituzionale verso inclusione e sostegno. L’assessore alle Politiche sociali, Alessandra Calafiore, ha rimarcato l’importanza di una corretta informazione per superare i pregiudizi e costruire un contesto di supporto.

Nel corso dei lavori sono intervenuti numerosi specialisti del settore sanitario, affrontando temi legati al riconoscimento e alla gestione delle crisi, alla diagnosi precoce, alla presa in carico multidisciplinare e alla continuità assistenziale, con particolare attenzione alla qualità della vita delle persone affette da epilessia.

