Controesodo a Messina, scatta il piano viabilità fino all’8 settembre

È entrato in vigore questa mattina il piano di viabilità predisposto dal Comune di Messina per gestire il controesodo estivo, in vigore fino all’8 settembre. L’iniziativa, già sperimentata negli anni scorsi, ha l’obiettivo di attenuare i disagi dovuti all’intenso traffico in uscita dalla Sicilia.

Il provvedimento stabilisce, nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 16, l’istituzione del senso unico di marcia nord-sud in via Vittorio Emanuele II e viale della Libertà, nel tratto tra viale Giostra e piazza Unità d’Italia. L’unica eccezione riguarda i veicoli diretti agli imbarchi della Rada San Francesco. Contestualmente, su viale della Libertà, per chi procede da sud verso nord, all’altezza dell’intersezione con viale Giostra, vige la direzione obbligatoria a destra per l’accesso al cosiddetto “serpentone” della Rada, finalizzato alle operazioni di imbarco.

Dal 16 agosto all’8 settembre, nell’arco delle 24 ore, sarà inoltre possibile svoltare a destra e a sinistra dalla carreggiata centrale di viale Giostra, in direzione monte-mare, all’incrocio con viale della Libertà. È previsto anche il divieto di fermata sul lato ovest di via Campo delle Vettovaglie, nel tratto compreso tra via L. Rizzo e via A. Valore, dove ha inizio la pista ciclabile.

Parallelamente, il Comune ha disposto modifiche alla regolamentazione del parcheggio “Campo delle Vettovaglie”, trasformato in un’area bivalente larga 12 metri destinata all’accumulo delle vetture in attesa di imbarco. La gestione delle fasi di accesso, sosta temporanea e traghettamento sarà affidata alla società “Bluferries”, incaricata anche di monitorare eventuali intralci all’uscita dei veicoli e di garantire l’accesso sicuro da via L. Rizzo. Gli stalli riservati ai disabili, finora collocati sul lato ovest, sono stati trasferiti nella parte est dello stesso parcheggio.

👁 Articolo letto 196 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.