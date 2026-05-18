Controlli interforze tra Nebrodi e Peloritani: 200 persone identificate

Controlli straordinari interforze sono stati eseguiti nei territori dei Peloritani e del Parco dei Nebrodi nell’ambito di un’attività finalizzata alla tutela ambientale e alla sicurezza dei frequentatori delle aree naturalistiche. Le operazioni sono state coordinate dalla Polizia di Stato con il coinvolgimento delle altre Forze di polizia e degli enti preposti alla vigilanza del territorio.

L’attività nasce dalla crescente presenza di gruppi di appassionati di moto da cross, quad e mezzi fuoristrada che organizzano escursioni, in alcuni casi prive delle necessarie autorizzazioni, all’interno di aree sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici. Secondo quanto reso noto, alcune delle condotte rilevate avrebbero comportato violazioni sia della normativa ambientale sia delle disposizioni previste dal Codice della Strada.

I controlli hanno previsto presidi fissi e posti di verifica lungo le principali arterie e nei percorsi maggiormente frequentati da turisti ed escursionisti, oltre a servizi dinamici di pattugliamento nelle zone interessate.

Alle operazioni hanno partecipato personale della Questura di Messina, dei Commissariati di pubblica sicurezza di Sant’Agata di Militello e Capo d’Orlando, del Posto Fisso di Tortorici e della Polizia Stradale di Messina e Sant’Agata di Militello. Presenti anche Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale della Regione Siciliana e personale della “Guardia Parco” dell’Ente Parco dei Nebrodi.

Nel corso delle verifiche sono state identificate 200 persone e controllati 143 veicoli. Contestate 10 violazioni al Codice della Strada. Accertate inoltre irregolarità amministrative in materia ambientale nei confronti di motociclisti sorpresi all’interno di una riserva integrale dove è vietato il transito di mezzi a motore. Eseguiti il sequestro di quattro veicoli e la sospensione di due carte di circolazione.

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