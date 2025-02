Nomina di Mangiapane alla presidenza del Sindacato Radiologico

Filippo Mangiapane (nella foto a sinistra) è stato nominato presidente nazionale del Sindacato di area radiologica (Snr), rappresentando radiologi, medici nucleari, radioterapisti e fisici sanitari. Attuale presidente dell’Ordine dei Medici di Trapani, succede nella guida del sindacato a Giulio Argalia, che mantiene la carica di Segretario Nazionale. Confermati anche Giovanni Mandoliti come Segretario Amministrativo e Gabriele Gasparini nel ruolo di Vicesegretario Nazionale. Le elezioni si sono svolte a Roma presso l’Hotel “The Hive”.

Nel suo primo intervento ufficiale, Mangiapane ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta: “È un onore rappresentare i dirigenti sanitari dell’area radiologica. Il mio impegno sarà rivolto alla risoluzione delle criticità che riguardano il personale sanitario, la tutela dei medici e l’innovazione tecnologica”.

Sul tema della carenza di personale nelle strutture pubbliche, il nuovo presidente ha evidenziato le difficoltà crescenti del Servizio Sanitario Nazionale, sempre meno attrattivo per i giovani professionisti e gravato dall’uscita di medici esperti: “Molti scelgono la libera professione per migliori condizioni economiche e di vita, mentre chi resta nel pubblico affronta turni massacranti, con il rischio di burnout e aggressioni da parte di pazienti esasperati”.

Un altro aspetto critico riguarda la medicina difensiva, fenomeno in aumento a causa del timore di ripercussioni legali: “L’attuale contesto spinge i medici ad adottare pratiche eccessivamente prudenti, con un impatto economico stimato in circa 13 miliardi di euro annui. È necessario depenalizzare l’atto medico per garantire un ambiente di lavoro più sereno e un giusto risarcimento ai pazienti in caso di errore”.

Infine, Mangiapane ha sottolineato il ruolo strategico dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale nel settore radiologico: “L’evoluzione tecnologica impone una nuova riflessione sulle modalità operative. I radiologi hanno già affrontato trasformazioni importanti, come l’introduzione della TAC e della risonanza magnetica, e oggi devono integrarsi con l’intelligenza artificiale. Servono norme chiare per tutelare il rapporto medico-paziente e garantire la qualità delle cure”.

Il nuovo presidente ha infine ribadito l’impegno del sindacato nel promuovere un sistema sanitario più equo e innovativo: “Affrontare queste sfide con determinazione sarà essenziale per il futuro della professione e dei pazienti”.

