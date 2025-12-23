Regione Siciliana, 32 milioni di aiuti per rifiuti ed energia sostenibile

La manovra finanziaria regionale approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana prevede nuovi interventi a sostegno dei Comuni siciliani sul fronte della gestione dei rifiuti, con uno stanziamento complessivo di 32 milioni di euro. La quota più rilevante riguarda la copertura degli extracosti legati al trasferimento all’estero dei rifiuti indifferenziati, per i quali sono destinati 20 milioni di euro, risorse raddoppiate rispetto all’esercizio precedente.

Accanto a questo capitolo, la manovra introduce un ulteriore intervento da 12 milioni di euro, programmato per il 2026, rivolto ai sindaci e ai presidenti delle province. Le somme sono finalizzate alla rimozione dei cumuli di rifiuti abbandonati lungo le strade extraurbane. L’accesso ai fondi è subordinato all’installazione di sistemi di monitoraggio, ritenuti necessari per scoraggiare nuovi abbandoni, evitare il ripetersi delle criticità e contenere il rischio di incendi dolosi.

La misura è frutto di un confronto con l’Anci ed è stata condivisa con l’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni. Nello stesso provvedimento, l’assessorato ha modificato anche le disposizioni sul contrasto alla povertà energetica, prevedendo ulteriori 12 milioni di euro per finanziamenti a tasso agevolato destinati all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

La gestione di questo strumento sarà affidata a Irfis FinSicilia, con priorità per i nuclei familiari a basso reddito. Il presidente della Regione Renato Schifani ha espresso apprezzamento per entrambe le misure, definite orientate a sostenere la transizione energetica e la tutela del territorio, con attenzione alle fasce sociali più vulnerabili.

