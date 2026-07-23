Tragedia a San Cataldo, Vigile del Fuoco perde la vita in servizio

Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta ha perso la vita durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio sviluppatosi in contrada Mimiani, nel territorio di San Cataldo. La vittima è Alessandro Marchì, 59 anni, colto da un improvviso malore mentre era impegnato nelle attività di contrasto al rogo. Il pompiere lascia la moglie e tre figli.

Nel corso dello stesso intervento anche un altro componente della squadra ha accusato un malore. Dopo i primi soccorsi prestati dal personale del 118, è stato trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. L’incendio ha raggiunto l’area circostante alcune abitazioni, rendendo necessaria l’evacuazione di diverse famiglie.

Sulla vicenda è intervenuto il segretario nazionale della Fisi Vigili del Fuoco, Carmelo Barbagallo, che ha espresso il proprio cordoglio ai familiari e ai colleghi della vittima. «Al dolore per questa ennesima perdita si aggiunge una rabbia che non possiamo più tacere», ha dichiarato, sostenendo che il personale opera «in condizioni disumane», tra alte temperature, carenze di organico, turni particolarmente gravosi e forte pressione psicofisica. Barbagallo ha inoltre ribadito la richiesta di un piano straordinario di assunzioni, del rinnovo di mezzi ed equipaggiamenti e di maggiori tutele per la salute degli operatori.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti dalle istituzioni. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha ricordato Alessandro Marchì come un servitore dello Stato «che ha perso la vita mentre svolgeva il proprio dovere al servizio della collettività», rivolgendo le condoglianze ai familiari e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Analoga vicinanza è stata espressa dal ministro della Difesa Guido Crosetto, dal capo Dipartimento Attilio Visconti, dal capo del Corpo nazionale Eros Mannino e dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha formulato anche un augurio di pronta guarigione al vigile del fuoco rimasto coinvolto nello stesso intervento.

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