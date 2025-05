Tragedia a Catania, giovane 19enne muore annegato in mare

Nel pomeriggio di ieri, nelle acque antistanti piazza Nettuno a Catania, si è verificato un tragico episodio che ha causato la morte di Simone Currò, giovane di 19 anni. Il ragazzo, impegnato in una partita di pallone con alcuni amici, è precipitato in mare dopo che il pallone è caduto in acqua. Secondo le prime informazioni, Simone si è gettato per recuperare il pallone, ma non è riuscito a tornare a galla.

La segnalazione del corpo in acqua è giunta al numero unico per le emergenze, il 112, che ha attivato la guardia costiera. Intorno alle 18:45, la motovedetta ha raggiunto il punto indicato e ha recuperato il cadavere del giovane, riportandolo sulla riva. Sul luogo della tragedia si sono raccolti amici e familiari, in particolare la madre, visibilmente sconvolta.

Le cause esatte del decesso non sono ancora state accertate. Tra le ipotesi al vaglio vi sono un possibile trauma causato da un impatto contro uno scoglio o un malore improvviso.

Attualmente il corpo si trova nell’obitorio dell’ospedale Cannizzaro, dove si sta valutando l’opportunità di procedere con l’autopsia per chiarire con precisione le dinamiche della morte.

