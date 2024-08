Schifani: “Se non raggiungono gli obiettivi, via tutti”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha recentemente emesso una direttiva severa riguardante la performance dei manager delle Aziende sanitarie. Durante un incontro con l’assessore alla Salute, Giovanna Volo, Schifani ha sottolineato che il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal governo comporterà la decadenza automatica dei direttori sanitari e amministrativi, oltre ai manager delle Asp, degli ospedali e dei Policlinici siciliani. Questa misura si applicherà in particolare al target di riduzione delle liste d’attesa, una delle priorità del governo regionale.

I nuovi contratti dei dirigenti delle direzioni strategiche includeranno obiettivi specifici e misurabili, con monitoraggi trimestrali e verifiche annuali per garantire il loro raggiungimento. La decadenza dei dirigenti è prevista anche in caso di inadempienza entro il primo anno di servizio, a meno che non vengano raggiunti gli standard fissati.

Schifani ha dichiarato: «L’abbattimento delle liste di attesa è uno dei principali impegni assunti dal mio governo sin dall’insediamento. Insieme con l’assessore Volo e con i dirigenti dell’assessorato stiamo lavorando concretamente in questa direzione. Ritengo doveroso che i vertici delle Aziende sanitarie, nel loro complesso, si assumano pienamente la responsabilità di garantire ai pazienti un accesso tempestivo alle cure e per questo devono essere sottoposti alle necessarie e rigorose verifiche dei loro obiettivi. Se non li raggiungeranno, andranno tutti a casa, ancor prima della scadenza del loro mandato. Ai cittadini dobbiamo dare risposte qualificate e rapide ai loro bisogni di salute».

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo