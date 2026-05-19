Brioche con gelato a 5 euro, la replica di Fipe Confcommercio Catania

Il dibattito sul costo della brioche con gelato continua ad animare i social network e torna al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni del presidente di Fipe Confcommercio Catania, Dario Pistorio, intervenuto sulle polemiche relative alla vendita del prodotto al prezzo di 5 euro.

Pistorio ha definito “incompleta” la narrazione che accompagna il tema del cosiddetto “caro gelato”, sostenendo che il confronto con altri prodotti venga spesso affrontato senza considerare dati e contesto economico. Secondo il presidente della federazione dei pubblici esercizi etnei, le critiche si concentrerebbero prevalentemente sulle attività artigianali, trascurando invece il mercato industriale.

Nel dettaglio, Pistorio ha evidenziato la differenza tra il peso dei gelati confezionati e quello di una brioche artigianale con gelato. “I gelati confezionati di noti marchi pesano circa 70 grammi e vengono venduti tra i 2,50 e i 3,50 euro”, ha spiegato, aggiungendo che una brioche artigianale farcita raggiunge invece un peso compreso tra i 230 e i 280 grammi.

Il presidente di Fipe Confcommercio Catania ha inoltre collegato il tema dei prezzi alla situazione economica e salariale dell’isola. “In Sicilia siamo stati abituati per decenni a prezzi bassi perché abbiamo avuto salari bassi”, ha dichiarato, sottolineando come oggi le imprese debbano sostenere costi legati a stipendi regolari, contributi e personale qualificato.

Tra gli aspetti richiamati anche il fenomeno dell’abusivismo commerciale, che secondo Pistorio avrebbe contribuito negli anni ad alterare il mercato attraverso prezzi non compatibili con i costi previsti per le attività in regola. “Parlare di prezzi esagerati senza considerare peso, qualità e costi reali significa offrire una narrazione incompleta”, ha concluso.

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