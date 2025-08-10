Incendio in zona industriale di Catania, verifiche sulla tossicità fumi

Un vasto incendio è divampato ieri mattina in un’azienda di conferimento e trattamento di cartone e plastica provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni, situata in V strada, nella zona industriale di Catania. Secondo le prime ricostruzioni, le cause sembrerebbero accidentali, ma saranno gli accertamenti a determinarne l’origine. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero, visibile da tutta la città, che ha portato alla creazione di una zona rossa, con evacuazione delle attività circostanti e blocco della viabilità.

L’intervento iniziale è stato effettuato dal Corpo Forestale, il quale ha richiesto il supporto immediato dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono giunte diverse squadre con autobotti e personale specializzato nella gestione di rischi esplosivi, poiché all’interno dello stabilimento era presente una cisterna contenente gasolio. La Forestale è rimasta operativa con due autobotti per supportare le operazioni.

Anche la Protezione Civile ha preso parte all’intervento con un proprio mezzo, contribuendo all’opera di contenimento delle fiamme. Nonostante la complessità della situazione, i Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere l’incendio all’interno dell’area aziendale. Le autorità competenti stanno valutando la possibile tossicità dei fumi sprigionati.

Secondo quanto riferito, saranno necessari più giorni per lo spegnimento completo del rogo e per garantire la messa in sicurezza dell’area. Nel frattempo, le operazioni proseguono sotto stretta sorveglianza, con l’obiettivo di evitare ulteriori rischi per la popolazione e le strutture circostanti.

👁 Articolo letto 139 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.