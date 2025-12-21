PD Messina, Russo nominato coordinatore dei circoli cittadini

L’assemblea provinciale del Partito Democratico di Messina, convocata congiuntamente alla direzione provinciale, ha segnato un passaggio organizzativo nel percorso del partito in vista delle prossime elezioni amministrative. Al termine dei lavori è stata ufficializzata la nomina di Alessandro Russo a coordinatore dei circoli cittadini, incarico che lo accompagnerà nel percorso verso il congresso cittadino e nel rafforzamento del rapporto tra le strutture territoriali e la comunità.

Secondo quanto dichiarato da Hyerace, l’iniziativa rappresenta “un passaggio politico importante nel percorso di ricostruzione, unità e rilancio del Pd di Messina”. La scelta di Russo è stata definita condivisa e orientata a consolidare il processo di coesione interna avviato dopo la fase congressuale, con l’obiettivo di superare divisioni e personalismi e di valorizzare il lavoro collettivo e il radicamento sul territorio.

Nel corso dell’assemblea è stata ribadita la necessità di avviare un percorso strutturato verso una conferenza programmatica, da costruire attraverso forum tematici aperti e partecipati. I tavoli affronteranno questioni considerate centrali per la vita cittadina, tra cui periferie, welfare, mobilità, sviluppo e lavoro, ambiente, politiche giovanili, legalità ed etica pubblica. I forum saranno aperti al contributo di associazioni, comitati, realtà civiche e forze progressiste, con l’obiettivo di costruire una piattaforma condivisa in vista delle amministrative 2026–2027.

Con l’approvazione di un ordine del giorno, l’assemblea ha inoltre sottolineato l’esigenza di promuovere momenti di approfondimento sui fenomeni di clientelismo, corruzione e criminalità organizzata, coinvolgendo ampi settori della società e dando spazio a chi “voglia esprimere un’alternativa a pratiche e sistemi di potere”.

Il percorso delineato punta alla definizione di un programma attraverso metodi partecipati e inclusivi, con l’obiettivo di arrivare a una conferenza programmatica entro febbraio.

