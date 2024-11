Due ragazze ferite in incidente autonomo sulla A18 a Giampilieri

Incidente stradale all’alba sull’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza di Giampilieri, ha coinvolto due giovani donne che viaggiavano a bordo di un’automobile in direzione Messina. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo è uscito di strada improvvisamente. Le occupanti sono state soccorse e trasportate d’urgenza al Policlinico di Messina. Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale appartenente alla sottosezione di Giardini Naxos, incaricata di avviare le indagini e raccogliere elementi utili a chiarire le circostanze dell’accaduto. Gli inquirenti ipotizzano al momento che si tratti di un incidente autonomo, ma ulteriori accertamenti saranno necessari per confermare questa ricostruzione.

L’impatto, avvenuto durante le prime ore del giorno, ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine, al fine di garantire la sicurezza dell’area e agevolare il traffico veicolare nella zona interessata. Le operazioni di messa in sicurezza del tratto autostradale sono state concluse in tempi relativamente brevi, senza arrecare particolari disagi alla circolazione.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁