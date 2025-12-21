Forza Italia Sicilia, via libera a Stabilità e Bilancio pluriennale

Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, ha commentato l’approvazione nei termini della Legge di Stabilità e del Bilancio pluriennale 2026-2028, sottolineando come il risultato rappresenti il terzo via libera consecutivo agli strumenti finanziari della Regione. Secondo Pellegrino, l’esito conferma una discontinuità nella gestione amministrativa e rafforza l’impostazione dell’esecutivo guidato dal Governo Schifani, indicata come coerente con la linea politica di Forza Italia.

Nel merito dei contenuti, il capogruppo ha evidenziato che la manovra orienta l’azione regionale verso una programmazione di medio periodo, spostando l’attenzione dalle sole emergenze a politiche rivolte allo sviluppo. Tra i settori richiamati figurano il sostegno alle imprese, la promozione del lavoro stabile, gli interventi a favore degli enti locali e il rafforzamento dei servizi ai cittadini, con riferimento all’ambito sociale e sanitario. Pellegrino ha citato misure come la super ZES, gli incentivi alle assunzioni, le iniziative per il SouthWorking e gli interventi sull’edilizia residenziale, definiti strumenti utili per l’economia regionale.

Nel suo intervento ha inoltre richiamato l’attenzione dedicata ad alcune criticità territoriali, dal comparto forestale alla prevenzione degli incendi, oltre alle azioni per la valorizzazione del patrimonio culturale siciliano. Pellegrino ha attribuito un ruolo rilevante ai deputati di Forza Italia, descritti come parte attiva nel sostenere le proposte del Governo e nel mantenere un collegamento costante tra il Parlamento regionale e le esigenze dei territori. “Con il lavoro quotidiano – ha dichiarato – continuiamo a garantire un rapporto diretto con comunità, imprese e società civile”, ribadendo l’impegno del gruppo parlamentare a proseguire in questa funzione di raccordo.

Lo ha dichiarato Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, in riferimento all’azione del Governo Schifani.

