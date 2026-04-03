Cicloturismo, CSAIn Sicilia presenta la Coppa Ionica 2026

Il cicloturismo continua a rappresentare un ambito centrale nell’attività del settore ciclistico di CSAIn Sicilia, che per il 2026 presenta la Coppa Ionica di Cicloturismo. L’iniziativa si configura come un progetto strutturato che coniuga pratica sportiva, valorizzazione territoriale e promozione turistica, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra mobilità sostenibile e sviluppo locale.

Il calendario è stato elaborato dallo staff guidato da Renato Da Campo e coinvolge associazioni sportive e realtà del territorio in un percorso condiviso che attraversa diverse aree della Sicilia. L’impostazione del progetto mira a costruire una rete tra sport e turismo, proponendo il ciclismo come esperienza di relazione e conoscenza del territorio.

L’apertura del circuito è fissata per il 12 aprile a Belvedere con l’Aretusa Off Road, prova dedicata a gravel e mountain bike su distanze comprese tra 70 e 100 chilometri. A maggio sono previste tre tappe: il 3 a Cassibile con la Ciclopedalata del Barocco su strada (100 km), il 24 a Scicli con la Ciclopedalata dal Mare al Barocco (40 km, gravel/MTB) e il 31 a Nicolosi con il brevetto “Io C’ero – GF Giro dell’Etna”, gara su strada di 120 chilometri.

Dopo una pausa, il calendario riprende il 19 luglio a Misterbianco con una prova su strada di 100 chilometri, seguita il 2 agosto a Santa Venerina dal “Monsieur 4000”, articolato su percorsi da 80 e 130 chilometri. Le ultime tappe sono previste il 18 ottobre a Pietraperzia con Rocche e dei Sapori (80 km, gravel/MTB) e l’8 novembre a San Michele di Ganzaria con la Ciclopedalata degli Erei su strada (100 km).

Il circuito comprende otto appuntamenti distribuiti durante l’anno, coinvolge quattro province e alterna discipline diverse, rivolgendosi sia a ciclisti esperti sia a partecipanti non agonisti.

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