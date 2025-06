Dimissioni presentate dai sub commissari dell’autostrada A19

Sono state presentate le dimissioni da parte dei sub commissari incaricati del Piano di adeguamento e riqualificazione dell’autostrada A19 Palermo-Catania, gli ingegneri Lelio Russo e Sergio Tumminello. In una comunicazione ufficiale indirizzata al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, anche commissario straordinario per il Piano di manutenzione dell’A19, i due tecnici hanno dichiarato di aver “adempiuto correttamente al proprio mandato”.

Russo e Tumminello hanno svolto il loro incarico a titolo gratuito per un periodo di diciotto mesi. Il presidente Schifani ha espresso un ringraziamento formale per il lavoro svolto e ha annunciato che la loro sostituzione avverrà nel corso delle prossime ore.

Nel frattempo, il presidente della Regione ha commentato l’avvio della convocazione da parte di Anas delle imprese impegnate nei cantieri dell’autostrada, definendola «un’iniziativa che va nella direzione giusta per accelerare i lavori e ridurre i disagi ai cittadini». Schifani ha inoltre sottolineato che «il rispetto del crono-programma e l’impegno per garantire la percorribilità dell’autostrada nel più breve tempo possibile sono obiettivi prioritari che continueremo a sostenere con determinazione».

Il commissario straordinario ha ringraziato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, per la «disponibilità al confronto e alla collaborazione con la Regione Siciliana».

👁 Articolo letto 272 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.