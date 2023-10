Agente fuori servizio salva 4 bambini da incendio ad Agrigento

Un agente della Polizia Ferroviaria di Agrigento, non in servizio, si è reso protagonista di un eroico salvataggio in Via Discesa Damareta, Agrigento. L’agente, trovandosi nella sua abitazione nel centro della città, è stato allertato da un intenso odore di bruciato. Dopo aver verificato che la fonte non fosse il suo appartamento, ha individuato una colonna di fumo proveniente da un edificio vicino. Senza esitare, si è diretto verso il luogo dell’incidente, chiamando il 112, Numero Unico di Emergenza.

All’arrivo, ha notato che alcune persone tentavano già di spegnere l’incendio. Tuttavia, udendo le grida disperate di bambini intrappolati, l’agente è entrato nell’edificio invaso dal fumo. Al primo piano, ha trovato quattro bambini, di età compresa tra i 2 e i 13 anni, e un cane. Prontamente, ha liberato il cane, che si è dato alla fuga per le scale. Successivamente, ha preso in braccio il più piccolo dei bambini, guidando gli altri al sicuro fuori dall’edificio. Per proteggerli dal fumo, ha coperto loro naso e bocca con stracci umidi.

Una volta in salvo, l’agente ha affidato i bambini alle cure del personale del 118, arrivato sul posto, e in seguito alla loro madre, che era giunta poco dopo. Questo gesto di coraggio e abnegazione ha sottolineato l’importanza dell’intervento rapido e deciso in situazioni di emergenza, salvando vite innocenti.

© Riproduzione riservata.