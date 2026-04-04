Maltempo, intervento dei Vigili del fuoco a San Fratello

Si è concluso nella tarda serata di ieri l’intervento di soccorso coordinato dai Vigili del fuoco del comando di Messina nel territorio di San Fratello, dove 29 persone, tra cui due minori, erano rimaste isolate a seguito della piena improvvisa di un torrente. Le operazioni, avviate già nelle ore mattutine, si sono sviluppate in un contesto particolarmente complesso, caratterizzato dalla forza della corrente che impediva qualsiasi attraversamento diretto.

Per affrontare la situazione sono stati impiegati i soccorritori fluviali alluvionali (SFA), specializzati in interventi in ambienti acquatici critici. Gli operatori hanno adottato la tecnica denominata “Telfer”, un sistema articolato di funi e carrucole tese tra le due sponde, utilizzato per garantire il trasferimento controllato del gommone da soccorso. La struttura ha consentito di creare un collegamento stabile tra le rive, permettendo il recupero progressivo delle persone intrappolate.

Le squadre hanno operato in modo coordinato effettuando più passaggi lungo il percorso predisposto, fino al completamento dell’evacuazione. Particolare attenzione è stata riservata al recupero dei due bambini, avvenuto durante le fasi più delicate dell’intervento.

Alle operazioni hanno preso parte, oltre ai Vigili del fuoco, il Soccorso alpino e speleologico siciliano (Cnsas) con tecnici provenienti dalle stazioni Etna Sud ed Etna Nord, il Corpo forestale, personale sanitario e volontari della Protezione civile. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte.

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