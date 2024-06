Apple e OpenAI: i dispositivi Apple diventeranno “Intelligenti”

Apple ha annunciato che integrerà ChatGPT, basato sul modello GPT-4, nei suoi sistemi operativi iOS, iPadOS e macOS entro la fine dell’anno, segnando una svolta significativa nel campo dell’intelligenza artificiale. L’integrazione sarà parte del nuovo servizio chiamato Apple Intelligence, come dichiarato durante la Worldwide Developer Conference dell’azienda di Cupertino.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha commentato con entusiasmo: “Apple condivide il nostro impegno per la sicurezza e l’innovazione, e questa partnership è in linea con la missione di OpenAI di rendere l’intelligenza artificiale avanzata accessibile a tutti”. Questa collaborazione promette di portare nuove funzionalità agli utenti, come la comprensione di immagini e documenti e il supporto alla scrittura di testi.

Tra le novità, Siri beneficerà di un assistente intelligente aggiuntivo, migliorando le sue capacità di risposta e interazione. Apple ha assicurato che l’integrazione avverrà nel pieno rispetto delle politiche sulla privacy di entrambe le aziende.

A partire dalle prossime versioni di iOS, iPadOS e macOS, Apple Intelligence permetterà agli utenti di accedere alle capacità di ChatGPT attraverso Siri, offrendo risposte più precise e contestuali.

Tim Cook, CEO di Apple, ha dichiarato che il lancio rappresenterà un “salto evolutivo”. Tra le nuove funzionalità, Genmoji potrà generare nuove emoji basate sull’umore dell’utente, mentre le immagini personali potranno essere trasformate in versioni simili a cartoni animati. Inoltre, l’intelligenza artificiale sarà in grado di creare storie visive basate su fotografie passate e di aggiungere una colonna sonora appropriata.

Per gli utenti di iPadOS 18, sarà possibile personalizzare la trascrizione degli appunti scritti con Apple Pencil, mantenendo la propria calligrafia ma con un carattere più leggibile grazie all’AI. Questo sistema consentirà anche di correggere automaticamente eventuali imperfezioni nel testo scritto a mano.

