Messina, riapre la sede UOS Screening con fondi PNES

È stata riaperta al pubblico la sede riqualificata dell’Unità Operativa Semplice Screening dell’Azienda sanitaria provinciale di ASP Messina, situata in via del Vespro, a Messina. L’intervento è stato realizzato grazie ai finanziamenti del Programma Nazionale Equità in Salute, finalizzato a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla prevenzione sanitaria.

La struttura è stata completamente rinnovata e dotata di apparecchiature diagnostiche di ultima generazione, con l’obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni e rendere più accessibili i programmi di screening oncologico per mammella, cervice uterina e colon-retto. L’iniziativa si inserisce in un piano di potenziamento dei servizi che punta a favorire la diagnosi precoce, riducendo le differenze territoriali e sociali.

Tra le attrezzature acquisite figurano quattro mammografi, tre ecografi di fascia alta e un dispositivo portatile destinato ad attività itineranti. Sono stati inoltre acquistati arredi e strumentazioni sanitarie per diversi presidi, tra cui autoclavi, colposcopi e colonscopi distribuiti sul territorio provinciale, oltre a interventi strutturali che hanno interessato vari ambulatori.

La responsabile aziendale degli interventi PNES, Nina Santisi, insieme alla direttrice della linea Sara Cuffari e al responsabile dello screening mammografico Antonello Farsaci, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto. Il direttore generale Giuseppe Cucci ha dichiarato: “Invitiamo la popolazione a partecipare agli screening. Abbiamo introdotto tecnologie avanzate e migliorato l’organizzazione dei servizi, con l’obiettivo di garantire standard più elevati e una maggiore accessibilità alla prevenzione”.

È previsto inoltre l’arrivo, nel mese di settembre, di un’unità mobile destinata alle attività di screening oncologico.

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