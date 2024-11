Sciopero nazionale TPL, trasporto pubblico fermo a Catania

Venerdì 8 novembre, la città di Catania si troverà senza servizio di trasporto pubblico, penalizzando studenti, cittadini e lavoratori pendolari, in linea con quanto accadrà in altre città italiane. La decisione di sospendere il servizio, parte di uno sciopero indetto dai Sindacati nazionali di Categoria, è motivata dalla richiesta di un rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL), scaduto il 31 dicembre 2023, e da una riforma del settore. I sindacati chiedono anche risorse adeguate per garantire servizi efficienti ai cittadini e migliorare la sicurezza dei lavoratori, sempre più esposti ad aggressioni verbali e fisiche.

Negli ultimi anni, il dialogo tra le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e i sindacati si è concentrato su questioni normative aziendali, ma i cambiamenti adottati non hanno portato vantaggi significativi né agli autisti né alla qualità del servizio. Secondo Giovanni Lo Schiavo, Responsabile dell’Unione Provinciale Cisal di Catania, “Questo sciopero, il terzo di 24 ore senza fasce di garanzia, si sarebbe potuto evitare se il Governo e le Associazioni datoriali avessero mostrato maggiore attenzione al rinnovo contrattuale e alla riforma del settore”.

Tra le categorie più provate in Italia, i lavoratori del TPL condividono condizioni gravose con gli operatori della sanità, pubblica e privata. Le aziende faticano a reperire nuovo personale, con gli autisti di autobus e i conducenti di tram e metropolitane costretti a turni intensi, incluse domeniche e festivi, spesso sottopagati. Queste professioni, che richiedono elevate responsabilità e qualifiche specifiche, sono inoltre scarsamente valorizzate.

A livello economico, Lo Schiavo chiarisce che la retribuzione attuale per un conducente con parametro 140, come da Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si attesta su 1.485 euro lordi al mese, pari a circa 1.150 euro netti. Gli aumenti salariali stabiliti negli ultimi anni non superano i 24-28 euro lordi a rinnovo, confermando, secondo Lo Schiavo, l’urgenza di un intervento concreto per migliorare le condizioni retributive e lavorative del settore.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁