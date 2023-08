Melodie di Pace a Tindari: Festival Meteora con artisti russi e ucraini

Un’iniziativa artistica unisce voci russe e ucraine in un messaggio di armonia e pace.

Nel Festival Meteora di Tindari, voci russe e ucraine si fondono in un eccezionale spettacolo artistico di danza e musica per promuovere la pace. La Compagnia Sicula Butoh collabora con il Parco Archeologico di Tindari per creare un evento unificante, trasmettendo l’importante messaggio che l’arte supera le divisioni umane.

Nel quadro del Festival Meteora, il 25 e 26 agosto, Tindari ospiterà uno spettacolo senza precedenti. Un soprano russo e un tenore ucraino condivideranno il palco nel suggestivo Teatro antico. Questo evento, denominato “Meteora tra terra e cielo – L’Arte per la Pace”, è una collaborazione tra il Parco Archeologico di Tindari e la Compagnia Sicula Butoh.

Le magnifiche voci di Kseniia Fedoseenko e Yaroslav Zvieriev saranno accompagnate dal violino di Savi Manna e dal coro danzante di Alessandro Motta, Adriana Caputo e Marco Salanitri, insieme alla Danza Butoh di Valeria Geremia. L’obiettivo centrale è diffondere un messaggio di pace attraverso l’arte, un’iniziativa etica e morale fortemente sostenuta dai vertici del Parco Archeologico di Tindari.

Anna Maria Piccione, direttrice del Parco, afferma che l’unione tra l’artista russa e l’artista ucraino rappresenta una potente dichiarazione di opposizione alla guerra e un sostegno ai valori di unità e convivenza pacifica. Kseniia Fedoseenko, giovane soprano russa, e Yaroslav Zvieriev, tenore ucraino, hanno scelto di unirsi a questo progetto che intreccia danza e musica lirica per lanciare il messaggio che l’arte supera conflitti ed egocentrismo umano.

L’evento si inserisce nel contesto del “Festival Meteora – Arte e Benessere nei Parchi Archeologici”, che offrirà anche sessioni di trattamenti Shiatsu e massaggi relax, oltre a lezioni di Hatha Yoga tenute da Valeria Geremia della Federazione Italiana Yoga.

