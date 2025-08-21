Intossicazione alimentare a Santa Teresa di Riva, indagine in corso

Una famiglia residente in provincia di Brescia è stata ricoverata al Policlinico di Messina a seguito di un’intossicazione alimentare verificatasi dopo una cena in un ristorante di Santa Teresa di Riva, consumata il 7 agosto scorso. L’episodio ha interessato entrambi i genitori, un bambino di sei anni, un altro figlio e la nonna. I pazienti sono stati dimessi poco prima di Ferragosto.

Rientrati nel bresciano, i familiari hanno presentato denuncia ai Carabinieri di Erbusco, che hanno informato la Procura competente. Gli atti potrebbero ora essere trasmessi alla Procura di Messina, che subentrerebbe per competenza territoriale. Parallelamente, i Carabinieri del Nas di Catania e gli ispettori dell’Asp hanno già avviato un primo controllo presso l’esercizio coinvolto.

Secondo quanto riferito, il pasto era composto principalmente da pesce crudo e crostacei. I primi sintomi, tra cui dolori addominali e vomito, si sono manifestati poco dopo. Le condizioni del bambino di sei anni hanno indotto i genitori a recarsi con urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Messina, dove l’intera famiglia è stata sottoposta a ricovero.

La diagnosi medica ha confermato una forma acuta di gastroenterite causata da Escherichia coli, unitamente a un’infestazione da elminti, probabilmente riconducibile al parassita anisakis, frequentemente riscontrato nei prodotti ittici consumati crudi.

