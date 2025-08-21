Ponte sullo Stretto, nuove ipotesi per il tracciato a Contesse

Il tema del tracciato ferroviario a supporto del Ponte sullo Stretto torna al centro del dibattito cittadino con particolare riferimento al quartiere Contesse, dove è prevista la costruzione della futura stazione Ponte e di una galleria di collegamento con la Stazione Centrale. L’opera, secondo il progetto attuale, interesserebbe l’area abitata con conseguenti espropri.

Il 25 agosto, la questione sarà esaminata dalla Commissione Ponte, alla presenza di due tecnici incaricati di illustrare una proposta alternativa. Si tratta dell’ingegnere Giovanni Saccà e dell’ingegnere Salvatore Crapanzano, che presenteranno uno studio volto a ridisegnare il tracciato ferroviario con soluzioni differenti da quelle attualmente allo studio della società Stretto di Messina e di Rfi.

Parallelamente, il comitato SOS 090 rilancia le iniziative sul territorio. Dopo la raccolta firme che aveva già totalizzato 896 adesioni, il 26 e il 27 agosto verrà riproposto un banchetto in piazza Lax per consentire ai cittadini di sostenere nuovamente la petizione. Lo slogan “Salva Contesse” è diventato il simbolo di una mobilitazione che, oltre agli strumenti tradizionali, ha visto nascere anche un inno a sostegno della causa.

L’attenzione resta dunque concentrata sulle possibili alternative al progetto esecutivo, con l’obiettivo di ridurre l’impatto degli interventi previsti sul tessuto urbano del quartiere sud di Messina.

