Incendio a Catania, esposto del Codacons per inquinamento

Il Codacons ha annunciato la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Catania in relazione all’incendio verificatosi nei giorni scorsi nella zona industriale della città, con ipotesi di inquinamento ambientale. L’iniziativa segue i dati diffusi dall’Arpa e riportati dal quotidiano La Sicilia, secondo cui le rilevazioni atmosferiche avrebbero registrato un valore di benzene pari a 1.764 microgrammi per metro cubo, circa 350 volte superiore al limite annuale di 5 microgrammi fissato dal D.Lgs. 155/2010, in attuazione delle direttive europee sulla qualità dell’aria.

L’associazione, attraverso l’avvocato Carmelo Sardella dell’Ufficio Legale Regionale, intende richiedere accertamenti non solo sulle cause del rogo, ma anche su eventuali interessi illeciti o infiltrazioni criminali, al fine di stabilire responsabilità e garantire la tutela della salute pubblica. Le indagini in corso comprendono verifiche sull’impianto elettrico della struttura interessata.

Il Codacons sottolinea la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza negli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, per evitare il ripetersi di episodi analoghi. “Siamo di fronte – ha dichiarato l’avvocato Giovanni Petrone, presidente regionale dell’associazione – a un episodio gravissimo, che potrebbe avere conseguenze a lungo termine sulla salute dei cittadini e sull’ambiente. I dati preliminari parlano chiaro: occorre fare piena luce sulle cause, sui soggetti responsabili e sulle eventuali omissioni nei sistemi di prevenzione e controllo”.

Il coordinamento richiede inoltre l’attivazione immediata di sistemi di monitoraggio e misure di protezione sanitaria per la popolazione potenzialmente esposta, insieme all’adozione di provvedimenti urgenti per ridurre il rischio di futuri incidenti.

