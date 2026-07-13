Cade durante un’escursione a Filicudi, trasferito al Policlinico

Un escursionista è rimasto ferito nella mattinata di oggi dopo una caduta avvenuta durante un percorso a piedi nella zona di Zucco Grande, sull’isola di Filicudi. La richiesta di intervento è giunta intorno alle 9 alla sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina che, valutate le caratteristiche particolarmente impervie dell’area, ha disposto l’impiego del soccorso aereo.

Per le operazioni è stato attivato l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Catania. L’equipaggio ha raggiunto il luogo dell’incidente e ha recuperato l’uomo mediante verricello con il supporto del personale specializzato in elisoccorso. Dopo una prima stabilizzazione effettuata sul posto, il ferito è stato preparato per il trasferimento sanitario.

Contestualmente è stata mobilitata anche la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Lipari, che ha raggiunto Filicudi utilizzando una motobarca della Guardia Costiera. Il personale ha fornito assistenza alle attività di soccorso, operando sia lungo la costa sia nell’area interessata dall’intervento.

Ultimate le operazioni di recupero, l’escursionista è stato trasportato in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato preso in carico dal personale sanitario per le cure necessarie.

L’intervento di soccorso si è concluso poco prima delle 13 ed è stato coordinato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina con il supporto operativo del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Catania.

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