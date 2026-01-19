Donazione di organi, intervento al presidio ospedaliero di Marsala

All’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala è stato eseguito un prelievo di fegato destinato a trapianto, nell’ambito delle attività di donazione promosse dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani. L’intervento segue, a distanza di pochi giorni, un precedente prelievo di tessuti finalizzato alla donazione di cornee, confermando una continuità operativa nel percorso donativo avviato nel presidio marsalese.

Il donatore, un uomo di 75 anni, era ricoverato presso l’Unità di Terapia Intensiva diretta da Roberto Mariscalco Inturretta. In tale contesto sono state condotte le procedure di accertamento della morte encefalica, che hanno richiesto il coinvolgimento coordinato di anestesisti, neurologi e della direzione medica del presidio. A seguito della verifica dei presupposti clinici e normativi, è stata attivata l’organizzazione prevista dal percorso di donazione.

Il coordinamento delle attività è stato affidato a Federica Rodriguez, referente del Procurement di organi e tessuti della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, che ha seguito le fasi operative in raccordo con il Centro Regionale Trapianti. L’intervento di prelievo è stato quindi effettuato dai chirurghi dell’ISMETT di Palermo, con la collaborazione del direttore e del personale della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, del complesso operatorio e dei tecnici di Neurofisiopatologia.

Si tratta del secondo prelievo di organi eseguito presso l’ospedale di Marsala dopo un intervallo di quasi dieci anni. In una nota, l’ASP Trapani ha espresso “un sentito ringraziamento ai familiari del paziente per la disponibilità dimostrata nel percorso di donazione”, sottolineando il ruolo determinante della collaborazione tra strutture sanitarie e rete trapiantologica regionale.

