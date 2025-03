Danilo Palazzolo nominato sostituto direttore dell’ASP di Trapani

Danilo Faro Palazzolo ha assunto formalmente l’incarico di sostituto del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. La nomina è avvenuta in seguito alla delega conferita dal Direttore generale lo scorso 25 settembre, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.502 del 1992, che disciplina la possibilità di attribuire le funzioni di legale rappresentante dell’ente in caso di assenza o impedimento del titolare.

Il dottor Palazzolo, in servizio come Direttore amministrativo dell’ASP Trapani dal 9 settembre 2024, ha maturato un’esperienza pluriennale all’interno dell’amministrazione sanitaria territoriale. Nell’ambito della medesima azienda, ha ricoperto ruoli dirigenziali significativi, tra cui quelli di Direttore dell’Unità Operativa Complessa Servizi di Staff e Direttore dell’UOC Risorse Umane.

Il suo percorso professionale include anche un periodo alla guida della Direzione amministrativa dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, dove ha svolto funzioni apicali analoghe. Con l’attuale incarico, Palazzolo assume quindi una funzione strategica di reggenza, con competenze estese alla rappresentanza legale dell’ASP Trapani, in linea con le disposizioni normative vigenti.

«Alle funzioni di Legale rappresentante dell’azienda in caso di assenza o impedimento», si legge nella delega attribuita dal Direttore generale, che ha così formalizzato il passaggio temporaneo di responsabilità.

