Maltempo a Messina, Basile: “Scuole e Ateneo chiusi anche martedì”

Rimane elevato il livello di attenzione a Messina e lungo la fascia ionica della provincia per l’ondata di maltempo che sta interessando il territorio, contraddistinta da raffiche di vento intense e precipitazioni diffuse. In tale contesto, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha firmato un’ordinanza con cui è stata disposta la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, martedì 20 gennaio. La decisione rientra nel pacchetto di misure preventive adottate dall’amministrazione comunale in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

A seguito del protrarsi dell’allerta meteo e in coerenza con il provvedimento del sindaco, è stata inoltre stabilita la sospensione dell’attività didattica, compresi gli esami di profitto, in tutti i Dipartimenti e nelle strutture dell’Università di Messina anche per martedì 20 gennaio. L’Ateneo ha comunicato che il personale tecnico-amministrativo continuerà a garantire l’attività amministrativa svolgendo il proprio orario di servizio in modalità di lavoro agile, fatta eccezione per il personale la cui presenza in sede è ritenuta indispensabile per la funzionalità delle strutture, che riceverà specifiche indicazioni dai responsabili di riferimento.

Situazioni analoghe si registrano nei comuni della fascia ionica, dove le amministrazioni locali hanno attivato misure di sicurezza finalizzate a contenere i disagi e a ridurre i rischi per la circolazione. A Santa Teresa di Riva, il sindaco Danilo Lo Giudice ha emanato un’ordinanza che prevede il divieto di sosta su tutta via Lungomare, con decorrenza immediata e fino al termine delle avverse condizioni atmosferiche. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale, considerando le possibili criticità lungo il tratto costiero in presenza di mareggiate e vento sostenuto, con potenziali accumuli di acqua e detriti sulla carreggiata.

L’ordinanza contempla inoltre la possibilità, in caso di ulteriore peggioramento del quadro meteo, di disporre il divieto di transito sulla via Lungomare nel senso di marcia Messina-Catania, con esclusione dei mezzi pesanti e degli autobus. A Furci Siculo è stata già attuata la chiusura del lungomare, accompagnata dall’istituzione del doppio senso di circolazione sulla strada statale per garantire la continuità della viabilità.

👁 Articolo letto 751 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.