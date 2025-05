Barbagallo richiama chiarezza sul ruolo dell’assessore Nuccia Albano

Il segretario regionale del Partito Democratico in Sicilia, Anthony Barbagallo, ha sollevato dubbi sulla posizione dell’assessore regionale Nuccia Albano, sottolineando la necessità di chiarezza nel suo ruolo istituzionale. Barbagallo ha richiamato l’attenzione sull’importanza di evitare ambiguità che possano generare equivoci o polemiche, richiamando la natura stessa dell’incarico ricoperto da Albano. Pur riconoscendo il suo prestigio come medico legale, con un passato professionale significativo che include la collaborazione con il professor Paolo Giaccone e la partecipazione all’autopsia di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, il segretario Pd ha espresso una netta contrarietà alla sua consulenza nei confronti di un indagato arrestato per presunti favori al boss mafioso Matteo Messina Denaro.

Barbagallo ha definito la questione come un problema etico e di opportunità, sottolineando che, in ambiti delicati come quello della criminalità organizzata, le decisioni devono essere prese con determinazione e senza ambiguità per tutelare l’immagine e il prestigio dell’assessorato all’interno del governo regionale.

L’appello del segretario Pd si concentra quindi sulla necessità che Albano chiarisca la propria posizione, dato il rischio di compromettere la credibilità istituzionale nel contesto politico siciliano.

