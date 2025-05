Caso “Visodent”, Codacons presenta esposti in tutte le Procure siciliane

La rete di centri odontoiatrici “Visodent” in Sicilia è al centro di un caso che coinvolge numerosi pazienti rimasti senza assistenza sanitaria e privati dell’accesso ai propri documenti clinici. Diverse sedi, dislocate in varie città dell’isola, risultano chiuse improvvisamente e senza preavviso, mentre i tentativi di contattare le strutture sono risultati infruttuosi.

La situazione ha suscitato l’intervento del Codacons, che ha depositato esposti presso tutte le Procure siciliane segnalando possibili illeciti tra cui truffa, appropriazione indebita, interruzione di pubblico servizio e violazioni delle normative sulla privacy e il trattamento dei dati sanitari. Molti utenti, oltre a essere privati delle cure, continuano a sostenere il pagamento di finanziamenti per prestazioni non erogate.

Per far fronte a questa emergenza è stato istituito lo sportello “S.O.S. VISODENT”, con sede a Catania in via Nuovalucello 83, che offre assistenza legale gratuita e raccoglie segnalazioni da parte degli interessati. È inoltre stata avviata una class action per ottenere la sospensione dei finanziamenti in corso e il recupero delle somme versate. I pazienti coinvolti sono invitati a contattare lo sportello tramite e-mail all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com o via WhatsApp al numero 371 5201706.

Il Codacons ha dichiarato: «È inaccettabile che una rete odontoiatrica possa sparire nel nulla abbandonando i pazienti, privandoli dell’accesso alle cure e lasciandoli esposti a pesanti oneri economici». L’associazione sollecita un intervento immediato della magistratura per chiarire la vicenda, accertare eventuali responsabilità penali e garantire il risarcimento integrale ai soggetti danneggiati.

Tutti coloro che ritengono di essere coinvolti nella situazione sono esortati a rivolgersi allo sportello per attivare le procedure di tutela legale e partecipare alla class action. – Immagine esemplificativa.

👁 Articolo letto 152 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.