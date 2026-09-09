Niscemi, nuova frattura: attenzione agli effetti delle prossime piogge

A Niscemi resta sotto osservazione l’area interessata dal vasto movimento franoso, dove è stata rilevata l’apertura di una nuova frattura. Sulla situazione è intervenuto il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, giunto in città per presiedere un vertice operativo.

«È assolutamente normale che si verifichino delle fessurazioni, proprio per questo proseguono le attività di monitoraggio», ha spiegato Ciciliano, precisando che la nuova apertura si trova all’interno della zona rossa e non determina rischi per l’incolumità della popolazione. Protezione civile e Comune stanno inoltre valutando l’installazione di strutture destinate a contenere il fenomeno, mentre continueranno i controlli, con particolare attenzione agli aspetti geologici.

Secondo Ciciliano, il quadro riguarda un movimento franoso particolarmente esteso, composto in realtà da tre distinti fenomeni. Le due frane più vicine al centro abitato risultano ferme. Sono già in corso valutazioni sui ristori destinati alle famiglie che hanno perso le proprie abitazioni e sugli interventi idraulici necessari alla messa in sicurezza del versante.

Un ulteriore elemento di attenzione è rappresentato dalle prossime precipitazioni. «Bisognerà valutare l’effetto sul territorio», ha dichiarato il capo della Protezione civile.

Durante la visita si sono registrate anche le proteste di alcuni commercianti con attività situate nella zona nera e costretti alla chiusura. «Le attività produttive pretendono rispetto», si leggeva su un cartello. Alessandro Vacirca, titolare di un pub, ha riferito di avere ricevuto 19 mila euro: «Ci sentiamo abbandonati dallo Stato. Io per andare avanti suono in una band».

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