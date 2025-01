Grave incidente a Messina, in codice rosso diciottenne ferito gravemente

Grave incidente stradale a Messina in via Cesare Battisti, all’incrocio con via Santa Cecilia, nei pressi della Chiesa di Sant’Antonio. Ieri sera, intorno alle 19, un giovane di 18 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro tra uno scooter e un’automobile.

Il ragazzo, che viaggiava come conducente dello scooter insieme a un passeggero, ha riportato le conseguenze più serie. Subito soccorso dai Sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso. Le sue condizioni hanno richiesto interventi immediati da parte dei medici.

Le forze dell’ordine, giunte sul luogo dell’incidente, hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Gli agenti della Polizia Municipale stanno raccogliendo le testimonianze e analizzando le tracce lasciate dai veicoli coinvolti per ricostruire i fatti.

