Gioiosa Marea e Piraino: progetto di adeguamento del depuratore di Zappardino

Il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione delle acque ha dato il via libera al progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione consortile di Zappardino, che serve i comuni di Gioiosa Marea e Piraino. L’approvazione del progetto segna un passo importante per il miglioramento della qualità dell’acqua nella zona, che risulta fortemente inquinata a causa del depuratore obsoleto. La procedura di gara per l’affidamento dei lavori sarà svolta dalla Società Invitalia S.p.A.

Mercoledì 3 maggio, presso il Circolo Roma di Gioiosa Marea, si terrà una conferenza stampa alla quale parteciperà il sub commissario della Regione Siciliana per la Depurazione delle acque, Riccardo Costanza. Durante l’incontro con i giornalisti, il sub commissario illustrerà i dettagli del progetto, mentre i sindaci di Gioiosa Marea e Piraino, Giusi La Galia e Salvatore Cipriano, esprimeranno la loro soddisfazione per l’approvazione del progetto e parleranno degli importanti benefici che questo porterà alla zona.

