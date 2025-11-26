Cade da un’impalcatura al Policlinico, sessantenne in gravi condizioni

Un operaio di 60 anni, residente a Belmonte Mezzagno, è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da un’impalcatura situata al terzo piano di un cantiere edile all’interno del Policlinico di Palermo. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai primi soccorsi, ha riportato un’emorragia cranica ed è stato condotto al pronto soccorso del nosocomio, per poi essere trasferito nel reparto di Terapia intensiva, dove si trova in condizioni critiche.

Sull’incidente stanno svolgendo accertamenti i Carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, chiamati a verificare il rispetto delle misure di sicurezza e a definire l’esatta dinamica della caduta. Le verifiche riguarderanno in particolare l’organizzazione delle attività di cantiere e l’eventuale presenza di dispositivi di protezione individuale.

Sul caso sono intervenuti i rappresentanti sindacali della Cisl Palermo Trapani e della Filca Cisl territoriale, esprimendo solidarietà al lavoratore e richiamando l’attenzione sulla necessità di un rafforzamento delle misure di prevenzione. «Siamo vicini al lavoratore rimasto gravemente ferito nell’ambito dell’ennesimo incidente sul lavoro», hanno dichiarato la segretaria generale della Cisl Palermo Trapani e il segretario generale della Filca Cisl Palermo Trapani, Francesco Danese, sottolineando la richiesta di «maggiori controlli nei cantieri edili della città».

I due rappresentanti hanno aggiunto che «attendiamo l’esito delle indagini che chiariranno la dinamica dell’accaduto», evidenziando come spesso gli incidenti derivino da «carenza di tutele reali sulla salute e sicurezza». Hanno inoltre rimarcato l’urgenza di potenziare le attività di prevenzione, formazione e diffusione della cultura della sicurezza anche tra i giovani, ritenendo essenziale la conoscenza delle norme dedicate alla tutela dei lavoratori.

