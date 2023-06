Messina ad un passo dall’evitare la scomparsa, iscrizione in Serie C

Il Messina ha presentato la domanda di iscrizione al campionato di Serie C rispettando i termini richiesti dalla Lega Pro. Non è ancora arrivata l’ufficialità da parte del club, ma si sa che sono stati effettuati bonifici per gli stipendi dei giocatori e dello staff tecnico. Inoltre, la società ha sostenuto un notevole sforzo economico, pagando la tassa e fornendo una fideiussione. Si attende l’annuncio ufficiale e la verifica della Lega Pro sulle domande d’iscrizione.

L’ottimismo che si è diffuso nelle ultime ore sta per diventare realtà: il Messina ha ufficialmente presentato la domanda di iscrizione al campionato di Serie C, rispettando i termini richiesti dalla Lega Pro. Nonostante l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte del club biancoscudato negli ultimi giorni, sono emersi dettagli sulle azioni intraprese dalla società.

Secondo le informazioni disponibili, sono stati effettuati in anticipo i bonifici per i giocatori e lo staff tecnico, relativi alle spettanze dell’ultimo trimestre. Inoltre, la società presieduta da Pietro Sciotto avrebbe compiuto un notevole sforzo economico, provvedendo al pagamento della tassa di 60.000 euro e fornendo una fideiussione di 350.000 euro, probabilmente trasformata in un’assicurazione per agevolare eventuali cambi di proprietà.

I dettagli burocratici finali sono stati definiti dal segretario giallorosso Alessandro Failla. Ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale e la successiva verifica da parte della Lega Pro per confermare le domande d’iscrizione effettivamente presentate.

L’Acr Messina si trova a un passo dallo scongiurare la triste scomparsa. Tuttavia, l’unico dato certo è che sarebbe necessario un solido progetto a lungo termine per rilanciare finalmente il calcio a Messina.

© Riproduzione riservata.