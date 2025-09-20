Rally 1000 Miglia, RO Racing in gara tra Brescia, Sicilia e Basilicata

Fine settimana intenso per la scuderia RO Racing, impegnata su più fronti nazionali. Al 48° Rally 1000 Miglia, tappa valida per il Trofeo Italiano Rally in programma a Brescia, saranno presenti Paolo Andreucci e Alessandro Arnaboldi. Il quattordici volte campione italiano, al volante della Skoda Fabia RS, continuerà lo sviluppo delle coperture MRF Tyres e punterà a consolidare la propria competitività in un contesto considerato tra i più combattuti in Italia.

In Sicilia, alla decima edizione del Tindari Rally, valido per la Coppa Rally di nona zona, la scuderia schiererà sette equipaggi. Tra questi Jerry Mingoia e Rino Calderone, nuovamente con la Peugeot 208 in classe R2B, e Biagio Mingoia con Cristian Carrubba su Fiat Punto S1600. Dopo una pausa, torneranno Carlo Stassi e Massimiliano Migliore con una Toyota Yaris GR R1, mentre Giuseppe Giallombardo e Salvatore Principato saranno al via con una Peugeot 208 Rally 4. In cerca di punti per la qualificazione alla finale nazionale, Gianluca Licitra e Michele La Fico parteciperanno con una Alfa Romeo 145 Racing Start. Dopo anni di inattività rientreranno Gaspare Corbetto e Giuseppe Munafò, al via con una Peugeot 106 in classe A6. Tra le auto storiche, debutto per Attilio Modica e Stefania Scolaro con una Renault Clio Williams Classic.

Sempre in Sicilia, al 17° Slalom Città di Avola, inserito nel Campionato Italiano di specialità, gareggeranno Carmelo Callari con una Peugeot 106 XSI, Alice Gammeri su Renault Clio N2000, Marco Gammeri su Renault Clio RS, il campione italiano Giuseppe Catalano con Chevy Coupé Yamaha, Giuseppe Giametta con Gloria Suzuki B5 e Salvatore Arresta su Radical Prosport Suzuki 1400.

In Basilicata, alla Coppa Città di Tito, sarà presente Saverio Miglionico con la Radical Sr4, già vincitore della precedente edizione.

👁 Articolo letto 300 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.