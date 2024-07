Viadotto Ritiro: inaugurazione ufficiale con Schifani e Aricò

Il viadotto Ritiro sull’autostrada A20 Messina-Palermo sarà ufficialmente riaperto al traffico il prossimo martedì, 30 luglio. La cerimonia di riapertura vedrà la partecipazione di diverse autorità regionali, tra cui il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che parteciperà al punto stampa organizzato dal Consorzio Autostrade Siciliane presso la sede di contrada Scoppo alle ore 11.

Insieme a Schifani, interverranno anche l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, il presidente del Consorzio Autostrade Siciliane (Cas), Filippo Nasca, e il direttore generale del Consorzio, Franco Fazio.

I lavori di ristrutturazione del viadotto, che sono stati cofinanziati dalla Regione Siciliana, hanno comportato una spesa complessiva di 68 milioni di euro. L’opera è stata realizzata dalla Toto Costruzioni, una società di costruzioni con esperienza in grandi progetti infrastrutturali.

Il viadotto Ritiro riveste un’importanza strategica per la viabilità di Messina e per i collegamenti con la Città dello Stretto. La sua riapertura è destinata a migliorare significativamente il flusso di traffico sull’autostrada A20, facilitando gli spostamenti tra Messina e Palermo.

La ristrutturazione del viadotto ha richiesto un notevole impegno in termini di risorse e tempo, ma il completamento dei lavori rappresenta un passo fondamentale per la modernizzazione delle infrastrutture siciliane. La cerimonia di inaugurazione sarà un momento importante per la regione, segnalando la conclusione positiva di un progetto complesso e atteso da tempo.

La presenza delle autorità regionali all’evento sottolinea l’importanza dell’opera per la comunità e per l’intera regione. Con il viadotto Ritiro di nuovo in funzione, gli automobilisti potranno godere di una rete stradale più efficiente e sicura, migliorando così la qualità della vita e facilitando gli scambi economici e sociali tra le principali città siciliane.

