Auto precipita vicino all’ospedale di Taormina, anziano illeso

Un incidente si è verificato nella mattinata di ieri a Taormina, nelle immediate vicinanze dell’ospedale “San Vincenzo”, dove un’autovettura è precipitata lungo una scarpata confinante con la struttura sanitaria. Il mezzo, dopo essere scivolato lungo il pendio, si è ribaltato fermandosi contro il muro di contenimento che delimita la strada di accesso all’ospedale.

Alla guida si trovava un uomo anziano, diretto al nosocomio per un ricovero programmato. Secondo quanto ricostruito, l’automobilista stava effettuando una manovra su via Crocefisso, all’interno di un’area sterrata adiacente alla carreggiata, con l’intento di parcheggiare il veicolo. Durante una fase di retromarcia, il mezzo ha oltrepassato il limite del piazzale ed è precipitato nel costone sottostante, in un punto privo di barriere di protezione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, giunti dal Distaccamento di Letojanni e dal Comando provinciale di Messina, che hanno prestato soccorso all’uomo. Nonostante la dinamica, il conducente è rimasto illeso e, dopo gli accertamenti sanitari, ha raggiunto il reparto ospedaliero dove era atteso.

Presente anche la Polizia locale, che ha disposto la chiusura temporanea dell’accesso veicolare al presidio sanitario per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. La limitazione ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione, con utenti e visitatori costretti a fermarsi all’esterno dell’area ospedaliera.

