Assunzioni a tempo indeterminato in ATM Spa per un’azienda in crescita

ATM SpA: Nuove assunzioni per il potenziamento dei servizi di trasporto

Nella presenza delle autorità locali, tra cui il sindaco Federico Basile, il vicesindaco e assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello e il presidente dell’Azienda Trasporti Messina Giuseppe Campagna, 20 nuovi operatori di esercizio hanno firmato i contratti di assunzione a tempo indeterminato con ATM Spa. L’azienda, che è in forte crescita, ha dimostrato la sua capacità di implementare i servizi e ha visto una significativa espansione della sua flotta. Le nuove assunzioni rappresentano un cambiamento positivo per l’azienda, che in passato ha affrontato difficoltà finanziarie.

Il sindaco Basile ha espresso il suo orgoglio per il successo dell’azienda e ha augurato ai nuovi assunti buona fortuna, sottolineando l’importanza di un rinnovamento generazionale per un’azienda che guarda al futuro. Il vicesindaco Mondello ha evidenziato il ruolo fondamentale dei nuovi assunti nel processo di trasformazione della città. Il presidente Campagna ha accolto i nuovi dipendenti sottolineando i progressi fatti da ATM negli ultimi tre anni e il loro ruolo chiave nel garantire un servizio pubblico efficiente. Tra i nuovi assunti ci sono anche due autisti, Lilly Romano e Raffaele Limatola, che hanno scelto di tornare a Messina per lavorare con ATM Spa.

