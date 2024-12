Solidarietà della Polizia verso i piccoli pazienti di Biancavilla

Un momento di solidarietà ha coinvolto i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Biancavilla grazie alla visita inaspettata della Polizia di Stato. Accolti calorosamente dal Direttore Sanitario, dottor Giovanni Bandieramonte, dal primario dottor Placido Pennisi e dal personale medico, il dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano e i suoi collaboratori hanno portato un’atmosfera di gioia tra i corridoi della struttura.

L’incontro, svoltosi in un clima di serenità, ha rappresentato un’occasione speciale per i bambini, che, soprattutto durante il periodo natalizio, si trovano lontani dalle proprie famiglie. Gli agenti, con la loro presenza, hanno saputo regalare momenti di spensieratezza, rispondendo alle tante domande dei piccoli degenti, affascinati dalle uniformi e dai mezzi utilizzati quotidianamente dalla Polizia.

I poliziotti hanno offerto gadget ai piccoli pazienti e rivolto auguri sinceri per un’imminente guarigione e il ritorno a casa. I bambini, emozionati, hanno immortalato questi istanti con numerose fotografie, arricchendo l’esperienza con sorrisi e curiosità.

L’iniziativa, nata per sottolineare la vicinanza della Polizia di Stato alle persone in difficoltà, ha visto il dirigente del Commissariato di Adrano ricevere sentiti ringraziamenti dal dottor Bandieramonte per la sensibilità dimostrata. Il gesto, espressione dello spirito “Esserci sempre” che caratterizza l’istituzione, ha lasciato un’impronta positiva sia sui piccoli pazienti che sui poliziotti stessi, rientrati al lavoro con un’esperienza umanamente arricchente.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁