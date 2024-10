Capri Leone aggiorna numeri civici e toponomastica urbana

A Capri Leone, l’Amministrazione comunale avvia un piano di aggiornamento della toponomastica, con l’obiettivo di migliorare la mappatura urbana. Il progetto, che inizierà la prossima settimana, è gestito dall’Ufficio Anagrafe e riguarda in particolare l’attribuzione e la modifica dei numeri civici degli immobili.

Il Sindaco Bernardette Grasso ha sottolineato l’importanza dell’intervento: “Si tratta di un intervento indispensabile per garantire una mappatura più precisa e funzionale del nostro territorio, che coinvolgerà una parte significativa della cittadinanza”. I residenti interessati riceveranno una comunicazione formale tramite lettera, che indicherà il nuovo numero civico assegnato o le eventuali variazioni apportate. L’operazione, complessa nella sua gestione, richiederà un periodo di tempo adeguato per essere completata, motivo per cui l’Amministrazione invita i cittadini a collaborare con pazienza.

I cittadini coinvolti avranno la possibilità di richiedere modifiche o segnalare errori recandosi direttamente all’Ufficio Anagrafe. In alternativa, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo demografica@comune.caprileone.me.it con oggetto “Aggiornamento Toponomastica”. La richiesta via mail dovrà contenere alcuni dati essenziali, tra cui la via dell’immobile, il nome del titolare del domicilio, la data di nascita, una descrizione della posizione dell’edificio e, se necessario, altre informazioni utili.

“L’Amministrazione comunale – conclude il Sindaco Grasso – si impegna a portare a termine questa operazione nel più breve tempo possibile, garantendo un servizio puntuale ed efficiente per il benessere della comunità. Ringraziamo fin da ora tutti i cittadini per la preziosa collaborazione”. Il progetto punta a migliorare la precisione nella gestione del territorio, offrendo ai cittadini un servizio rinnovato e più efficiente.

