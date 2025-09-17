Giambona (PD): “No al DEFR, documento vuoto e propagandistico”



Il vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, Mario Giambona, ha annunciato la posizione del partito in merito al Documento di Economia e Finanza Regionale presentato dal governo Schifani e dall’assessore Marco Dagnino.

“È un testo da respingere con fermezza – ha dichiarato Giambona –. Si tratta di un documento di propaganda e autocelebrazione che non riflette la reale condizione della Sicilia e dei siciliani”. Secondo l’esponente del PD, i dati riportati dal governo regionale sulla crescita del PIL e sull’espansione economica non rispecchierebbero la realtà del territorio.

Il deputato ha sottolineato che “l’11% della popolazione vive in povertà assoluta, il 38% è a rischio povertà e ogni mese circa mille giovani lasciano la nostra terra”. Giambona ha inoltre evidenziato il calo dei settori industriale e agricolo, definendo “insostenibili” le cifre sull’occupazione presentate dalla giunta. “È evidente – ha aggiunto – lo scollamento tra la narrazione del governo e la vita quotidiana dei siciliani”.

Il parlamentare ha ribadito che, a giudizio del PD, il documento proposto dal governo regionale rappresenti “una visione superficiale e di parte”. Ha quindi indicato le priorità che il partito ritiene centrali: sanità, infrastrutture, welfare e istruzione. “Basta con la propaganda sul Ponte sullo Stretto – ha affermato – usato come un feticcio per distogliere l’attenzione dai problemi concreti dei cittadini”.

Giambona ha concluso annunciando che il Partito Democratico voterà contro il DEFR e presenterà emendamenti e proposte correttive per rispondere “in termini di programmazione e progettazione alle esigenze reali della regione”.

