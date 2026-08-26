Regione, 40 milioni per ammodernare le strutture sportive siciliane

Entra nella fase operativa il programma della Regione Siciliana che mette a disposizione 40 milioni di euro per il potenziamento e la riqualificazione degli impianti sportivi dell’Isola. È stata avviata la procedura di accreditamento rivolta a Comuni, Unioni di Comuni, Liberi consorzi comunali, Città metropolitane e Associazioni di Comuni, attraverso la piattaforma dedicata della Regione.

L’accreditamento rappresenta un passaggio preliminare e obbligatorio per gli enti che intendono accedere ai finanziamenti. Al termine di questa fase, l’assessorato regionale dello Sport pubblicherà il bando contenente modalità e termini per la presentazione delle istanze e dei relativi progetti.

«Con l’avvio di questa fase la procedura per l’assegnazione delle risorse entra concretamente nel vivo», afferma il presidente della Regione Renato Schifani, sottolineando il ruolo delle strutture sportive per le comunità e, in particolare, per i giovani. Schifani richiama anche gli interventi già attuati dal governo regionale, tra cui i voucher destinati ai giovani per favorire l’accesso alle palestre.

Il piano prevede interventi per la riqualificazione, l’ammodernamento e la realizzazione di strutture sportive, con particolare attenzione alla sicurezza, all’accessibilità e alla fruibilità degli impianti.

«È un passaggio fondamentale che ci permette di accelerare i tempi di attuazione», dichiara l’assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo Elvira Amata. L’obiettivo, aggiunge, è favorire la pratica sportiva di base e l’inclusione sociale attraverso un percorso rivolto agli Enti locali. L’assessorato ha inoltre annunciato la prossima pubblicazione dell’avviso aggiornato.

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