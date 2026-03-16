Asp Trapani, al via le televisite in Cardiologia e Pneumologia

Con l’avvio delle prime televisite nelle discipline di Cardiologia e Pneumologia entra in funzione il servizio di telemedicina dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani. La fase iniziale del progetto riguarda il presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate, dove saranno attivate le consulenze a distanza coordinate dalle unità operative complesse guidate da Giovanna Geraci per la Cardiologia e da Antonella Valenti per la Pneumologia, insieme alle rispettive équipe mediche impegnate nella gestione operativa delle attività.

L’introduzione del sistema rientra nel percorso di innovazione tecnologica e di digitalizzazione intrapreso dall’azienda sanitaria con l’obiettivo di ampliare l’accesso alle prestazioni e migliorare la capacità di risposta ai bisogni di salute attraverso strumenti informatici dedicati. L’ASP di Trapani si colloca tra le prime realtà sanitarie regionali ad attivare il servizio, inserendosi nel quadro delle iniziative orientate alla modernizzazione dell’assistenza.

“La partenza ufficiale della telemedicina rappresenta un passaggio significativo nel processo di innovazione che l’Azienda sta portando avanti”, ha dichiarato il commissario straordinario dell’ASP di Trapani, Sabrina Pulvirenti. “Essere tra i primi enti sanitari regionali ad avviare questo servizio dimostra la volontà di investire in modelli assistenziali più moderni e accessibili, valorizzando il lavoro dei professionisti e la capacità organizzativa di rispondere ai nuovi bisogni sanitari”.

Secondo l’azienda sanitaria, l’utilizzo della telemedicina consente di facilitare l’accesso alle cure anche nei territori più distanti dai presidi ospedalieri, ridurre i tempi di attesa e favorire il monitoraggio continuativo di pazienti affetti da patologie croniche. Il sistema contribuisce inoltre a limitare gli spostamenti, agevolando anziani e persone con mobilità ridotta.

Terminata la fase sperimentale iniziale, il servizio sarà progressivamente ampliato ad altre specialità mediche con l’obiettivo di integrare stabilmente le attività di telemedicina nella rete dei servizi ospedalieri e territoriali, in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale 77 del 2022 sul rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale.

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