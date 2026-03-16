Caporalato digitale a Messina, quattro indagati nel Food Delivery

A Messina si è conclusa un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica che ha portato alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 415 bis del codice di procedura penale, nei confronti dell’amministratore unico e di tre collaboratori di una società operante nel settore del food delivery. Gli indagati devono rispondere dell’ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prevista dall’articolo 603-bis del codice penale, aggravata dal numero dei lavoratori coinvolti, individuati in diverse decine di rider italiani. Contestate anche violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal decreto legislativo 231 del 2001.

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina con il supporto del Nucleo operativo del Gruppo per la tutela del lavoro di Palermo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sistema organizzativo della società avrebbe sfruttato le difficoltà economiche di studenti universitari e giovani del territorio, impiegati come ciclofattorini con compensi ritenuti inferiori ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale del settore Trasporti e Logistica. In diversi casi la retribuzione sarebbe stata compresa tra 2,40 e 2,99 euro per consegna.

Le verifiche hanno evidenziato ulteriori irregolarità legate alla gestione dei turni, ai metodi di controllo delle prestazioni e alla mancanza di formazione sui rischi professionali, oltre all’assenza di sorveglianza sanitaria obbligatoria. L’organizzazione si sarebbe basata su una piattaforma informatica proprietaria che, attraverso algoritmi, assegnava gli ordini e monitorava l’attività dei rider. Il coordinamento avveniva anche tramite chat WhatsApp utilizzate per impartire direttive operative.

Per ottimizzare i tempi di consegna, ai lavoratori sarebbe stato richiesto di comunicare costantemente la propria disponibilità attraverso l’invio della parola “libero” sull’applicazione, aggiornandola di frequente per ricevere nuovi incarichi. Il rifiuto delle consegne doveva essere giustificato e poteva comportare la sospensione delle successive assegnazioni.

Nel corso degli accertamenti sono state elevate sanzioni amministrative per 66.940,29 euro in materia di salute e sicurezza sul lavoro e avviate procedure di recupero contributivo per 696.191,60 euro. Gli investigatori hanno inoltre accertato che i compensi di circa 300 rider venivano monitorati per evitare il superamento della soglia annuale dei 5.000 euro, limite utilizzato per mantenere il regime di prestazione occasionale e sottrarsi al versamento dei contributi previdenziali.

Secondo gli inquirenti, dopo aver appreso delle indagini, gli indagati avrebbero tentato di eliminare prove informatiche relative agli ordini, modificare le credenziali di accesso al sistema aziendale e alterare dati contabili per ridurre l’entità dei ricavi dichiarati. La società, attualmente in fase di liquidazione, è stata diffidata alla regolarizzazione dei lavoratori e all’adozione di assetti organizzativi conformi alla normativa.

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