Situazione critica per il personale sanitario a Milazzo

La questione della ricollocazione del personale sanitario presso l’ospedale Fogliani di Milazzo torna a sollevare preoccupazioni. La Uil-Fpl di Messina, attraverso il suo segretario generale Livio Andronico, esprime nuove critiche sul tema in un recente comunicato stampa.

Andronico rileva che, sebbene simili problematiche siano state affrontate e parzialmente risolte in altre strutture ospedaliere come quella di Sant’Agata Militello, la situazione a Milazzo rimane stagnante. Secondo il sindacato, non sono stati adottati provvedimenti adeguati per una distribuzione più efficiente del personale sanitario. La mancata ricollocazione appropriata del personale ostacola l’ottimizzazione delle risorse umane, con conseguente impatto negativo sui reparti che attualmente soffrono di carenze di personale.

Il comunicato evidenzia che, nella Direzione Medica dell’ospedale, i due infermieri previsti sono stati sostituiti da unità infermieristiche provenienti da altri reparti. Analoghe problematiche si riscontrano nella U.O. di Oculistica, dove diversi operatori sono stati distaccati da altre unità operative in difficoltà. Andronico conclude sottolineando l’urgenza di interventi immediati per risolvere le criticità esistenti.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo