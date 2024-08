RO Racing protagonista ai Rally e Slalom del weekend

Questo fine settimana la scuderia RO Racing sarà protagonista in diversi eventi automobilistici. Al Rally di Piancavallo, che si svolgerà in provincia di Pordenone, Giuseppe Testa e Gino Abatecola scenderanno in pista con la loro Skoda Fabia RS, cercando di consolidare la loro posizione di leader nel Trofeo Italiano Rally, dove l’appuntamento friulano rappresenta la sesta prova stagionale. La gara prenderà il via da Aviano e tra i concorrenti delle vetture storiche vi saranno Roberto Perricone e Melo Cappello su una Porsche 911 del Primo Raggruppamento, con la speranza di una svolta decisiva per il campionato.

Nel Lazio, l’undicesima edizione del Rally della Terra di Argil vedrà la partecipazione di otto equipaggi della scuderia ciancianese. Carmine Tribuzio, con Fabiano Cipriani, Andrea Minchella con Fiore Iscaro e Riccardo Di Iuorio con Nicolò Lazzarini, tutti su Skoda Fabia Evo, sono tra i favoriti. Antonio Trotta e Giacomo Verrico gareggeranno con una Skoda Fabia in classe R5, mentre Francesco Tuzzolino e Sergio Raccuia rappresenteranno la classe Rally4. Mario Cerro e Daniele Pelagalli, con una Peugeot 106, e Albino Ferdinandi e Davide Raso, con lo stesso modello ma in classe A5, cercheranno di primeggiare nelle rispettive categorie, mentre Simone Miele e Andrea Giorgio saranno in gara in N2 con una Citroen Saxo.

In Calabria, allo Slalom di Curinghese, Angelica e Alfredo Giamboi punteranno a rafforzare la loro posizione nel Campionato Italiano Slalom con le loro Fiat X1/9 nelle classi S5 ed S6. In Sicilia, allo Slalom di Ucria, la scuderia sarà ben rappresentata da diciotto piloti in varie categorie, inclusi Yuri Floriani, Giuseppe Radici e Alessio Truscello, tra gli altri, a bordo di vetture come Peugeot 106 e Renault Clio, confermando un’ampia partecipazione e competizione.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo