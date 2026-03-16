M5S all’Ars: Schifani riferisca sugli elicotteri Usa nelle Madonie

L’atterraggio di due elicotteri militari statunitensi all’interno del Parco delle Madonie diventa oggetto di polemica politica all’Assemblea regionale siciliana. Il Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti al governo regionale e sollecita il presidente della Regione, Renato Schifani, a riferire in Aula sull’episodio.

A sollevare la questione è il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, che definisce l’accaduto «un fatto gravissimo» e ritiene che una simile operazione possa essere giustificata soltanto da «ragioni di carattere emergenziale». Secondo il parlamentare, la presenza di velivoli militari americani nell’area protetta delle Madonie solleva interrogativi sia sul piano istituzionale sia su quello ambientale.

«Essere partner della Nato non significa essere succubi degli Stati Uniti – afferma De Luca – soprattutto in una fase in cui l’esercito americano è impegnato nell’offensiva contro l’Iran». Il deputato chiede inoltre di chiarire se l’esecutivo regionale fosse stato informato preventivamente dell’atterraggio. «Il presidente Schifani era stato avvisato? Il Parlamento certamente no. È necessario che riferisca a Sala d’Ercole».

Nel suo intervento, De Luca richiama anche il tema della tutela ambientale. L’area interessata dall’atterraggio rientra infatti nella cosiddetta zona “A”, classificata come area di massima protezione all’interno del Parco delle Madonie.

«Senza voler trascurare la questione ambientale – aggiunge il capogruppo del M5S – l’episodio rappresenta un fatto che condanniamo con fermezza e che non deve ripetersi». Il parlamentare conclude chiedendo una presa di posizione netta da parte della Regione e un intervento immediato del presidente in Aula per fornire spiegazioni sull’accaduto.

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