Ars, De Luca (M5S): “La manovra è politicamente una truffa”

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca, ha espresso dure critiche nei confronti della manovra quater approvata all’Ars, definendola «politicamente una truffa». In Aula, De Luca ha denunciato la scelta della maggioranza di inserire maxiemendamenti nelle tabelle, nonostante l’impegno assunto in conferenza dei capigruppo di procedere con la votazione singola degli emendamenti.

«In capigruppo avevamo stabilito che non ci sarebbero stati maxiemendamenti e che si sarebbe votato punto per punto», ha affermato il deputato pentastellato, ricordando che la decisione era stata confermata dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e dal presidente della Commissione Bilancio, Riccardo Daidone. «Si è invece deciso di aggirare il regolamento – ha aggiunto – trasformando un impegno politico condiviso in un atto di forza procedurale».

De Luca ha poi criticato i contenuti della manovra, sostenendo che «è piena di interventi destinati a chiese e parrocchie, mentre le vere emergenze attendono». Il deputato ha inoltre richiamato l’attenzione sulla situazione sociale dell’isola: «Altro che dati da Las Vegas, nelle strade della Sicilia vedo fame, disperazione e famiglie che non arrivano a fine mese».

Secondo De Luca, la manovra avrebbe dovuto rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, ma «si è invece trasformata in una lista della spesa della maggioranza».

